Энергетики ДРСК завершили ремонт провода на линиях Оборонэнерго, питающих часть района Эгершельд

Бригады ДРСК устранили повреждения на двух линиях электропередачи 6 кВ Оборонэнерго, которые питают часть потребителей Эгершельда.
В течение вчерашнего дня бригады ДРСК восстановили 24 пролета на линиях электропередачи - устранили обрывы провода, смонтировали изоляторы. Это позволит Оборонэнерго в ближайшее время возобновить подачу электроэнергии своим потребителям, подключенным к этим линиям.
Кроме этого, энергетики ДРСК продолжают помогать в проведении аварийно-восстановительных работ Артемовской электросетевой компании.
Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!
В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр.
По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.