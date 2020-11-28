Изменения в расписании парома на остров Русский на 28 ноября: в 15:00 рейс отправится без пассажиров

Изменения в работе парома коснутся двух рейсов: в 15:00 и в 21:00. Фото: vlc.ru

Сегодня, 28 ноября, изменяется график работы парома на остров Русский. Об этом сообщает администрация Владивостока.

Так, согласно измененному расписанию, в 15:00 паром на Русский пойдет без пассажиров. В это время на пароме будет выполняться спецрейс, который доставит топливо для обеспечения жизнедеятельности острова. Обратный рейс с острова будет осуществлять перевозку пассажиров и автотранспорта, то есть пройдет в стандартном режиме.

Еще одно изменение в расписании касается вечернего рейса. В 21:00 паром с 30-го причала отправится на Попова по маршруту: 30-й причал - Поспелово - о. Попова - Поспелово - 30-й причал. На остров Попова будут доставлены материалы для ремонта сетей электроснабжения. В связи с перевозкой техники и строительных материалов места для перевозки личного автотранспорта на этом маршруте будут ограничены.

Все остальные рейсы парома "Босфор Восточный" выполняются по обычному расписанию.