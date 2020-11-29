Завершены поиски без вести пропавшей 17-летней Татьяны Комаровой из Приморья

Девушка пропала 20 ноября в Уссурийске. Фото: pixabay.com

17-летняя Татьяна Комарова из Уссурийска пропала 20 ноября 2020 года. Девушка вышла из общежития Автомобильно-технического колледжа и не вернулась. Никто не знал, где находится студентка и все ли с ней в порядке. В итоге к поискам молодой особы подключились волонтеры Примпоиска.

Было известно, что на вид Татьяне 17-18 лет, ее рост около 160 сантиметров, она среднего телосложения, у нее серые глаза и черные волосы. В день пропажи на ней была черная одежда. Активисты искали девушку сутки напролет. Ничего. Никто не мог сообщить о том, где сейчас Татьяна. И вот спустя почти 10 дней волонтеры заявили о завершении поисковой операции.

К счастью, повод для этого радостный. Татьяну нашли живой и невредимой. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.