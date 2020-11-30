«Умер во время процедуры»: в Приморье осудят косметолога, до смерти залечившего человека от ожирения

Медику грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по необычному уголовному делу. На скамье подсудимых вскоре окажется медицинский работник, которого следствие обвинило в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека».

По версии оперативников, которые занимались расследованием уголовного дело, врач-косметолог, которая являлась сотрудником одной из частных клиник Владивостока, не имела лицензию. То есть у нее не было сертификата, подтверждающего сдачу экзамена по специальности «Эндокринология» и «Диетология». Однако этот нюанс не помешал ей в декабре 2015 года лечить жителя дальневосточной столицы от ожирения.

- Вместе с тем, при оказании услуги врачом разработана и применена методика лечения ожирения, не соответствующая действующему законодательству в области здравоохранения, не проведена диагностика состояния здоровья пациента и динамический контроль за его состоянием при проведении медицинских манипуляций, вследствие чего во время очередной процедуры наступила смерть пациента, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело уже направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Косметологу грозит до 6 лет лишения свободы.