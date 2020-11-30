Изменено расписание парома на остров Русский на 1 декабря

Паром «Босфор Восточный» 1 декабря будет ходить по измененному расписанию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Расписание парома на остров Русский в первый день зимы будет изменено. Об этом сообщает управление транспорта городской администрации.

Согласно этой информации, завтра, 1 декабря, паром «Босфор Восточный» отправится от причала № 30 на остров Русский в 21:00 по маршруту Владивосток – остров Русский – остров Попова. Все, кто проследует до острова Попова оплачивают проезд по фиксированному тарифу.

Время отправления парома с острова Попова во Владивосток (с заходом на остров Русский) – 24:00.

Таким образом расписание движения парома на 1 декабря выглядит следующим образом:

С причала №30: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

С причала в Поспелово: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00, 01:00.