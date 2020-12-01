Первыми во Владивостоке продукцию «Макдоналдс» оценили жители острова Русский

Продукты, которые используются в Макдоналдс, раздают жителям острова Русский на Поспелово, 40 Фото: primorsky.ru

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс», которая только начинает свою работу во Владивостоке, помогла жителям Русского острова. Продукты, которые используются в Макдоналдс, уже доставлены на остров.

Как сообщили представители компании, продукты раздают в пункте питания на Поспелово, 40.

«Мы следим за развитием ситуации, планируем поддерживать жителей острова и раздавать еду, пока в этом есть необходимость», – отметили представители компании.

Сейчас на острове продолжают работать две стационарные полевые кухни. По маршрутам Воевода–Рында питание организовано трижды в день, в 10.00, 13.00 и 17.00 с остановками в каждом населенном пункте примерно по 20 минут, в Поспелово – два раза в день, в 13.00 и 18.00,

Торговые сети «Реми» и «Самбери» также не остались в стороне и оказывают помощь жителям острова. Их силами организована работа автолавок на острове Русский.

По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Константина Шестакова, бизнес всегда активно помогает справляться с последствиями ЧС.

«И этот случай – не исключение. Продукты, горячее питание, вода, оборудование для спасателей и расходники для него – это лишь маленькая часть той поддержки, которую оказывают предприниматели. Благодарю от себя лично каждого, кто не остался равнодушным в эти дни», – отметил Константин Шестаков.