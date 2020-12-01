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Во Владивостоке зальют около 70 катков

Массово хоккейные коробки и площадки для катания начнут открываться после 15 декабря
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Массово катки во Владивостоке начнут открываться после 15 декабря.

Массово катки во Владивостоке начнут открываться после 15 декабря.

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В этом году городская администрация планирует залить под катки около 70 объектов. Большая их часть, это хоккейные коробки, остальные площадки будут преобразованы в зимние катки, предназначенные для детей. В эфире радио "Комсомольская правда" начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлии Вельбик рассказала, как в этом году будет происходить заливка льда на городских спортивных площадках.

Пожалуй, самым актуальным вопросом в текущей повестке дня является ремонт площадок. Впрочем, как говорит Юлия Вельбик, этот фронт работ уже просчитан. В районах города уже идут восстановительные работы. К счастью, после прошедшего ледяного дождя придомовые спортплощадки пострадали не так сильно, как остальная инфраструктура города.

Еще один актуальный для жителей города вопрос, это работа катка на стадионах "Авангард" и "Строитель". В этом году на этих спортивных объектах лед заливать не будут, и на это есть причины. Так стадион "Авангард" в этом году закрыт на реконструкцию, а значит там не будет никакого катка. Что касается стадиона "Строитель", то он вот уже второй год не заливается, так как на стадионе уложено новое футбольное поле, а его подложка попросту не выдержит заливки льда.

Что же касается заливки придомовых спортивных площадок, то Юлия Вельбик заявила, что работа здесь начнется буквально через две недели.

- Нас немного не радуют погодные условия на следующей неделе. Есть дни с плюсовой температурой воздуха, а так как не все катки находятся в тени, то заливка попросту растает. Традиционно после 15 декабря мы начнем массово заливать катки. В связи с этим к жителям Владивостока у нас есть огромная просьба. Подождать немного, когда лед будет полностью залит. Дело в том, что вначале мы делаем черновую заливку и оставляем ее примерно на 12 часов. Только после этого приступаем к заливке основных слоев, которые потом мы будем ровнять на протяжении всего зимнего периода. Массово городские катки откроются уже к 25 декабря, - отмечает Юлия Вельбик.

Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.