Более 267 миллионов рублей заплатят в 2020 году приморцы за езду под градусом

Каждый 12й водитель, севший за руль пьяным, становился участником ДТП в Приморье Фото: 25.mvd.ru

С начала 2020 года в Приморье задержано и отстранено от управления 8923 нетрезвых водителя. Так как минимальная сумма штрафа за нетрезвую езду составляет 30 тысяч рублей, в общей сумме пьяные автомобилисты заплатят как минимум 267 миллионов рублей штрафов.

Каждый 12й водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии, стал участником ДТП, всего зарегистрировано 732 таких случая. 56 человек погибли, 532 – получили травмы различной степени тяжести. В 4 ДТП преступная халатность привела к гибели детей и подростков.

Статистика говорит, что самый аварийно опасный день – воскресенье, при этом наибольшее число пьяных ДТП регистрируется в крупных городах, таких как Владивосток (104) и Уссурийск (101).

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции, которые предпримут все необходимые меры реагирования.