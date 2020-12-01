Предварительный ущерб от ледяного шторма в Приморье перевалил за 600 миллионов рублей

Сумма ущерба будет увеличиваться по мере того, как энергетики будут оценивать уровень повреждений Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье постепенно оправляется после разрушительного ледяного шторма. Предварительная сумма ущерба уже составила 619 миллионов рублей. Говорить об окончательной сумме пока рано, она будет подсчитываться по мере дальнейшей оценки нанесенного урона.

- Основной ущерб - по энергетике, без подсчета даже Оборонэнерго это 619 млн рублей. Порядка 215 млн рублей мы оцениваем рубеж, который будет покрываться из краевого и местных бюджетов. На 290 млн рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 млн рублей запросили оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона, - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Больше всего ущерба нанесено энергоснабжению Русского острова. По мере продвижения энергетиков будет происходить дальнейшая оценка ущерба. На острове многие линии электропередач были проложены в 1960-1970-х годах, они не рассчитаны на текущие нагрузки. В нынешних условиях с учетом прохождения ледяного дождя нагрузка на эти сети увеличилась в 10 раз, что, несомненно, повлияет на дальнейшую оценку нанесенного ущерба. Кроме того, по словам главы региона, линии не обслуживались и не менялись системно.

Он уточнил, что 24 декабря будет рассмотрен вопрос о выделении региону 201 млн рублей на приобретение техники, которой так не хватает городу для ликвидации последствий стихийного бедствия, в том числе и для работы в межквартальных проездах города. На ликвидацию последствий ледяного шторма уже направлено более 700 млн рублей.