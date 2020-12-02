Картельный сговор дорожников на 800 миллионов раскрыли в Приморье

Пять контрактов были разыграны с минимальным шагом на снижение цены. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

В Приморье раскрыт картельный сговор на 800 миллионов рублей между организациями, выполнявшими ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".

На основании материалов следователей, в УФАС России обратили внимание на 5 муниципальных контрактов по ремонту дорог Владивосткоа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", или просто БКАД. Общая сумма этих контрактов составила 808 717 961,6 рублей, но при их заключении четко прослеживался сговор.

Как следует из материалов дела, дорожники еще до конкурсных процедур смогли найти между собой общий язык и договориться, кто какой контракт заберет себе, а кто будет работать на субподряде.

На этапе аукционов пятеро заговорщиков, как правило, делали один шаг минимально возможного снижения цены контракта на 0,5%, таким образом побеждал участник, выполнивший этот шаг на снижение раньше всех, ведь после этого хода остальные участники аукциона пасовали, отдавая победу нужному подрядчику. Примечательно, что исполняли выигранные контракты дорожники, используя стройматериалы, строительную технику и рабочую силу друг друга.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признало факт нарушения участниками соглашения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цены на торгах.