На Русском острове восстановили все сети высокого напряжения

На Русском острове завершаются аварийно-восстановительные работы. В дома жителей возвращается свет. Уже полностью восстановлены линии высокого напряжения, а значит что после устранения мелких последствий аварий свет вернется на остров Русский во все жилые дома.

К конечным потребителям в тех домах, где все еще отсутствует электричество, свет поступит в течение двух дней. Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин вечером среды, 2 декабря.

Во время ЧС на острове было повреждено около 66% всех электросетей, повалено 400 столбов, вышли из строя 32 тепловых пункта. Восстановлением электроснабжения на этой территории привлеченные силы занимались на протяжении 12 дней практически круглосуточно. По состоянию на 2 декабря удалось устранить все аварии на линиях высокого напряжения. Однако работа энергетиков на этом не заканчивается.

- На завтра здесь остаются 126 энергетиков, 26 единиц спецтехники, чтобы продолжать подключение по низкому напряжению 0,4 кВ. Это отдельностоящие дома, частный сектор, некоторые из них сейчас на дизель-генераторах. Поставлена задача – дать свет каждому жителю острова. Все силы, ресурсы и резервы для этого есть, - подчеркнул Олег Кожемяко.

После того, как каждый житель Русского будет обеспечен светом, энергетики продолжат создавать новую безопасную энергосистему на Русском. На острове будет создан полноценный отдел электрических сетей.

- Уже завезены 314 опор. За сегодняшний день было установлено 50 опор, в ночь будут установлены еще 48. Это планируется сделать после того, как электричество придет в последний жилой дом: и на улице Амурская, и в поселке Рында, и в Экипажном, - прокомментировал губернатор.