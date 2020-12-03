Сразу четверо за сутки. Новые смерти и неутешительный рост заболеваемости COVID зафиксирован в Приморье

Еще 4 человека не смогли победить COVID в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией в Приморье обнародовал свежую статистику. Позитивными показатели назвать пока никак нельзя. Всегго за сутки с опасной болезнью не могли справиться сразу 4 человека. За все время эпидемии COVID-19 унес жизни 246 приморцев.

Также специалисты зарегистрировали 235 новых случаев болезни и это лишь по официальным данным. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае – 22 612.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 155 человек. Всего в крае прошли успешное лечение 15 968 местных жителей.

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