Коллапса снова не миновать. Во Владивостоке перекрывают Светланскую

Из-за падения льда перекрывают улицу Светланскую. Фото: Юлиана Виноградова

Движение транспорта по Светланской и на Корабельной набережной в районе Золотого моста 3 декабря снова ограничат. Проезд на опасном участке, где ведутся работы по расчистке мостового перекрытия от наледи, закроют на весь день.

Ограничения из-за угрозы падения льда на проезжую часть продлятся с 11:00 до 18:00. Транспорт в очередной раз пустят в объезд по близлежащим улицам. На участке от поворота на Лазо до остановки ДВГТУ и на Корабельной набережной будут дежурить полицейские.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а пешеходов проявить максимальную осторожность и найти пути обхода опасной территории.

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