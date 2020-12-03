«Такого я еще здесь не видел»: житель Приморья удивился находкой на пляже

Приморцы гадают, как такое могло произойти. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах интернета. Кадры сделаны, как утверждает автор фильма, на пляже в Находке. Найденное на берегу в первый зимний месяц настолько удивило приморца, что он решил снять все на камеру.

«Погода сегодня хорошая солнечная, правда есть небольшой легкий морозец. Приехав на пляж, мы обнаружили медуз. Вот они - пять красавиц в воде. Остальных выбросило на берег. Сейчас лежат замерзшие. Такого я еще здесь не видел. Дальше если пройти, еще кучка медуз. Откуда они здесь взялись – неизвестно, - говорит за кадром автор видео.

Пользователи сети, которые увидели ролик, тоже удивились, ведь раньше в такое время года увидеть медуз в Находке было практически невозможно. Одна из версий, которую выдвинул житель Приморья – медуз принесло теплым течением из Таиланда.