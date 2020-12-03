Почта России предлагает 30% скидку на подписку

С 3 по 13 декабря подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1700 газет и журналов.

«На сайте и в мобильном приложении Почты России можно оформить подписку на издания в адрес близких людей, проживающих в других населенных пунктах и регионах России. Пожилым людям рекомендуем вызвать мобильного почтальона на дом», - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

В каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. В состав Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.