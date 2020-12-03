«Россети ФСК ЕЭС» ввела в работу современную микропроцессорную защиту на шести подстанциях 220 кВ на Дальнем Востоке

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала систему релейной защиты и противоаварийной автоматики на энергообъектах Приморского края и Амурской области. В результате был улучшен контроль за элементами электроэнергетической системы регионов, обеспечена возможность более оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций, повышена надежность электроснабжения потребителей Приморья и Приамурья. Инвестиции в проект составили 91 млн рублей.

Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) при повреждении элемента или участка сети предотвращают развитие нештатной ситуации, снижая вероятность возникновения системной аварии.

На подстанциях для передачи сигналов противоаварийной автоматики и релейной защиты установлена российская высокочастотная аппаратура на микропроцессорной элементной базе. Среди преимуществ нового оборудования – быстродействие, компактность и наличие функции самодиагностики, которая позволяет получать оперативную информацию и о состоянии самих защитных устройств. Срок их службы вдвое превышает аналогичный показатель предыдущих моделей на микроэлектронной основе и составляет 25 лет.

Микропроцессорные защиты установлены на подстанциях 220 кВ «Арсеньев-2» и «Волна», участвующих в электроснабжении потребителей городов Арсеньев и Владивосток, с общей численностью населения свыше 650 тыс. человек, а также на основных центрах питания Дальнегорского, Кавалеровского и Дальнереченского районов Приморья – подстанциях «Горелое», «К», «Иман», соответственно.

В Амурской области модернизация системы РЗА произведена на подстанции 220 кВ «Февральская», которая связана линиями электропередачи с Южно-Якутским энергорайоном, Зейской ГЭС и с Хабаровской энергосистемой. Подстанция является центром питания сетей 110 кВ в Восточном энергорайоне Амурской области, обеспечивает электроэнергией объекты Байкало-Амурской и части Транссибирской железнодорожных магистралей, потребителей Селемджинского района Приамурья.