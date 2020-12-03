Виктор Пинский передал витамины юным приморцам, поправляющим здоровье после тяжелых инфекций

Приморская краевая детская клиническая туберкулезная больница получила сегодня для своих пациентов в подарок витамины для укрепления иммунитета – несколько ящиков фруктов, поливитамины и плиточный шоколад. Здесь, в Центре реабилитации, открытом на базе этого медучреждения, проходят восстановительную терапию дети, перенесшие опасные легочные заболевания, в том числе COVID-19.

Полезный для укрепления иммунитета груз вместе с фруктовыми корзинами для врачей, которые помогают юным приморцам поправить здоровье, был приобретен по инициативе и на средства депутата Государственной Думы РФ Виктора Пинского.

Свою региональную неделю парламентарий начал с реабилитационного центра.

«Сегодня мы от партии «Единая Россия» привезли сюда для малышей, которые реабилитируются, и фрукты, и витамины, для того чтобы реабилитация проходила быстрее. Конечно, в тяжелое время мы сейчас живем, много людей болеет. Дети – это святое. Каждая жизнь дорога», - подчеркнул Виктор Пинский.

Он поблагодарил коллектив больницы за их труд, отметив, что «Единая Россия» много внимания уделяет медицинским учреждениям, работают волонтерские центры Партии, помощь приходит адресно к пожилым людям. Добровольцы доставляют продукты и лекарства нуждающимся, помогают врачам.

Как рассказала заместитель главного врача Краевой детской туберкулезной больницы Светлана Осина, это не первая помощь, которую оказывает «Единая Россия» медучреждению. Ранее региональное отделение партии помогло приобрести новое оборудование с целью создания на базе этого медучреждения комплекса физиотерапии для реабилитации детей, перенесших туберкулез. Это оборудование уникальное и пока единственное на Дальнем Востоке. Сегодня оно помогает также восстановить здоровье детей, переболевших COVID-19.

«С последствиями коронавируса мы познакомились «плотно». И как только будет готова иммунологическая защита – это вакцинация – мы сразу остановим его», - сказала Осина.

В ходе своего визита в учреждение Виктор Пинский также осмотрел школу при больнице. Вопросы ее технической обеспеченности и текущего ремонта обсудили с главврачом Юрием Осиным непосредственно в классах.

В ходе региональной недели парламентарий планирует провести встречу с энергетиками. «Энергетика - ключевая отрасль для восстановления нормальной жизни приморцев после ледяного шторма», - отметил депутат.