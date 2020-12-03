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В Приморье задержана банда серийных автоугонщиков

Все участники преступной группировки ранее уже были судимы
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Троих преступников задержали до того, как те успели угнать очередной автомобиль

Троих преступников задержали до того, как те успели угнать очередной автомобиль

Фото: 25.mvd.ru

В Дальнегорске задержана банда серийных автоугонщиков. "Гастролеры" прибыли в город из разных районов края на заработки, но в итоге решили промышлять угоном автомобилей без сигнализации.

Задержать преступников удалось благодаря бдительности местного жителя. Он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть его автомобиль Toyota Corolla и сообщил об этом в полицию. Стражи порядка прибыли еще до того, как преступники смогли вскрыть авто.

Злоумышленники пытались вскрыть автомобиль, но не успели. Полиция прибыла раньше

Злоумышленники пытались вскрыть автомобиль, но не успели. Полиция прибыла раньше

Фото: 25.mvd.ru

Задержать автоугонщиков не составило труда. Ими оказались ранее судимые граждане 24, 25 и 33 лет. Все они приехали в Дальнегорск из разных районов Приморья на заработки.

Полицейские выяснили, что несколькими часами ранее банда угнала седан Toyota Corona, который также, как и Corolla, не был оборудован сигнализацией. Под грузом неопровержимых доказательств злоумышленники сознались в содеянном.

Банду заключили под стражу. Сейчас полицейские проверяют, не причастны ли бандиты к иным угонам в Дальнегорске. Возбуждено сразу два уголовных дела: Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору, покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.

Криминал