В Приморье задержана банда серийных автоугонщиков

Троих преступников задержали до того, как те успели угнать очередной автомобиль Фото: 25.mvd.ru

В Дальнегорске задержана банда серийных автоугонщиков. "Гастролеры" прибыли в город из разных районов края на заработки, но в итоге решили промышлять угоном автомобилей без сигнализации.

Задержать преступников удалось благодаря бдительности местного жителя. Он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть его автомобиль Toyota Corolla и сообщил об этом в полицию. Стражи порядка прибыли еще до того, как преступники смогли вскрыть авто.

Злоумышленники пытались вскрыть автомобиль, но не успели. Полиция прибыла раньше Фото: 25.mvd.ru

Задержать автоугонщиков не составило труда. Ими оказались ранее судимые граждане 24, 25 и 33 лет. Все они приехали в Дальнегорск из разных районов Приморья на заработки.

Полицейские выяснили, что несколькими часами ранее банда угнала седан Toyota Corona, который также, как и Corolla, не был оборудован сигнализацией. Под грузом неопровержимых доказательств злоумышленники сознались в содеянном.

Банду заключили под стражу. Сейчас полицейские проверяют, не причастны ли бандиты к иным угонам в Дальнегорске. Возбуждено сразу два уголовных дела: Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору, покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.