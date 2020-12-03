Пострадавшие от ледяного шторма приморцы получат перерасчет за горячую воду и отопление

Перерасчет произведут ДГК и Примтеплоэнерго Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перерасчет за отопление и горячую воду получат приморцы, пострадавшие от ледяного шторма. Изменения в квитанциях произойдут уже в декабре.

Теплосбыт Приморских тепловых сетей АО «Дальневосточная генерирующая компания» из оплаты исключит начисления за услугу горячего водоснабжения и отопления в период с 20 по 25 ноября, на основании информации полученной от МУПВ «ВПЭС».

- Для уточнения фактических дат отсутствия предоставления услуг теплоснабжения по каждому дому управляющие компании и ТСЖ должны подготовить соответствующие акты и передать специалистам Приморских тепловых сетей. По результатам рассмотрения актов будет произведена корректировка произведенного перерасчета, - уточнили в компании.

Примтеплоэнерго также произведет для потребителей перерасчет. Изменения в оплате будут определены исходя из времени, в течение которого не работали те или иные котельные – от трех до пяти дней.

При возникновении вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону: 8-800-234-7-777, или по телефонам, указанным в квитанции.