«ЛОВИ ГРАНАТ» - врачам ковидного госпиталя привезли живые витамины

Приморское региональное отделение «Единой России» приняло участите в челлендже «Лови гранат: иммунитет повысят зеленый чай, гранат и витамин С», организованном Московским региональным отделением Партии.

Главной целью челленджа является помощь врачам в сложный период пандемии - передача богатых витамином С фруктов и чая медикам. Подарки передали врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 2», в состав которого входят детский стационар, четыре владивостокские поликлиники и ковидный госпиталь, открытый летом в Первомайском районе Владивостока, на Черемуховой, 1. Волонтеры доставили 30 ящиков с гранатами, апельсинами и лимонами, а также большой запас крупнолистового зеленого чая.

«Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» проводит очередное доброе дело, направленное на поддержку медицинских работников, - рассказала первый заместитель секретаря регионального отделения Партии Галина Хохлова.- Уже доказано, что лучше всего укрепляют иммунитет витамины и антиоксиданты, поэтому мы привезли врачам в период распространения COVID-19 и сезонных ОРВи цитрусовые и зеленый чай. До этого наши коллеги – волонтеры из владивостокского отделения развезли по медучреждениям свежую рыбу. Мы надеемся, что партийную акцию по поддержке медицинских работников поддержат неравнодушные люди».

Главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» Инна Сергеевна Зеленкова рассказала, что лечебное учреждение стало больше – с 1 декабря к нему присоединили инфекционный госпиталь на Черемуховой, в котором лечат взрослое население от ковида средней тяжести и среднетяжелые пневмонии. А в больнице на Приморской, 6 помогают выхаживать детей с острыми внебольничными пневмониями и практически каждый день выявляют новых маленьких носителей коронавирусной инфекции. Медики учреждения также входят в состав инфекционных амбулаторных бригад, которые выезжают к детям на дом.

«Фрукты - это большое удовольствие, которое многие медики просто не могут себе позволить из-за того, что постоянно находятся на работе. Когда выпадет свободная минута, врачи и медсестры угостятся гранатами и мандаринами, попьют чай с лимоном. Эти продукты из разряда самых полезных, к тому же поднимающие настроение и дающие заряд бодрости», - отметила Инна Зеленкова.