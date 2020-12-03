Правительство России продлило дальневосточникам мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС еще на год

Мораторий продлен до декабря 2011 года. Фото: primorsky.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС для дальневосточников, покупающих для личных нужд подержанные иномарки.

Временный порядок, при которомможно ввезти иномарку и не оснащать ее системой, распространяется на автовладельцев, кто зарегистрирован на территории ДФО, и на граждан, кто планирует переезд на Дальний Восток. Сохраняется и строгое ограничение: в год один человек может привезти только один автомобиль.

Отмечается, что мораторий продлен до декабря 2011 года.