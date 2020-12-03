«До сих пор трясет, ему не место на дороге»: поведение таксиста вызвало негодование жителей Приморья

Водители едва успели разминуться. Фото: dps_mesto

Культура вождения в Приморье – оставляет желать лучшего, это ни для кого не секрет. Ежедневно в крае происходят десятки аварий, которыми, пожалуй, уже никого не удивишь. Хотя избежать многих из них можно при обычном соблюдении ПДД. Одна из местных жительниц поделилась в сети своими переживаниями, запечатлев грубое нарушение правил.

– До сих пор трясет, ехала на работу с Фокино в Большой Камень. По моему, ему не место на дороге, – отметила в популярной автомобильной группе очевидец.

К счастью, водитель успела отреагировать на маневр оппонента, хоть таксист появился весьма неожиданно, выехав из-за поворота.

«У меня такие часто встречаются, к сожалению», «Из-за таких случаются аварии и люди погибают. Таких нужно лишать прав пожизненно!!!!», – поддерживают приморцы.

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