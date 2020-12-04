Спасение от пробок. Важную объездную открыли во Владивостоке

Объездную открыли 4 декабря Фото: vlc.ru

По просьбам горожан, которые после ледяного дождя вот уже несколько недель простаивают в многокилометровых пробках во Владивостоке, решено открыть объездную. Мэр города распорядился очистить проезд по дороге Нефтеветка – Кунгасный и запустить на участке реверсивное движение. Утром в центр, вечером – обратно. При этом объезд уже открыт.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» привели в порядок дорогу, которую активно использовали во время ремонта Некрасовского путепровода. Рабочие расчистили наледь и восстановили проезд через железнодорожные пути рядом с нефтебазой.

Дорожники восстановили проезд через пути Фото: vlc.ru

Специалисты отмечают, что направление движения на участке будет меняться в зависимости от времени суток. С 6 утра до 16 вечера транспорт пустят от Нефтеветки в сторону мыса Кунгасный, а с 16 часов и до утра, когда основная часть едет из города, движение поменяется в обратном направлении. Чтобы автолюбители не запутались, рабочие установили соответствующие знаки.

– Специалисты расчистили дорогу и обработали ее противогололедными материалами, убрали блоки, служащие ранее ограничением проезда через железнодорожный переезд, и обустроили сам переезд. Контроль за соблюдением правил дорожного движения на участке будут вести наряды ДПС, – отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Игорь Скубко.

Желающие уже сейчас могут отправиться в центр по объездной. Проезд открыт.

Для удобства водителей движение - реверсивное Фото: vlc.ru

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