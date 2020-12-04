«Lexus купил – ПДД отменил»: во Владивостоке проучили хозяина элитного авто

Водителю сделали весомое предупреждение Фото: pixabay.com

Жители Ленинского района Владивостока отнюдь не обрадовались наглой парковке на тротуаре, по которому и так сложно пройти из-за льда. И, если вечером люди понадеялись, что владелец элитного джипа вскоре уедет, поэтому поступок оставили без внимания, то с утра стало понятно, что автолюбитель не торопиться убирать машину. Нарушителя решили предупредить, с помощью подручных средств.

Местные жители надеялись, что джип скоро уедет. Фото: dps_mesto

История развернулась в одном из двором на улице Карла Жигура. Орудием мести стала шина, заботливая уложенная на лобовое стекло любителя парковаться на тротуаре.

Водителя решили получить. Фото: dps_mesto

«У людей уже сдают нервы, но быдло-парковщики не сдаются», «Тот случай, когда на машину в пару лямов денег хватило, а на парковку 100 рублей зажилили. Так на «Дружбе» наблюдала, как 2 водятла на «Лейках» мчали на свободные места у ТЦ, выпучив глаза. Видать 50 рублей за 3 часа на парковке непосильная ноша», «Ничего вы не понимаете, он о людях подумал, поставил машину, чтобы они не падали и могли облокотиться. Неблагодарные!», «Ну, а как по другому? «Лексус» купил – ПДД отменил», «Пролить водой, чтобы намертво схватилась...», – поддерживают пользователи интернета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14