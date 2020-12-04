Объезд по «встречке», авария на опасном участке во Владивостоке осложнила проезд

Авария осложнила движение на сложном участке

Очередное ДТП произошло на Днепровской во Владивостоке. Как известно, дорога здесь с обилием затяжных поворотов и требует максимальной концентрации водителей. Авария на протяжении всей трассы случаются с печальным постоянством.

Утром 4 декабря проезд при движении с Выселковой в направлении БАМа не смогли поделить кроссовер и джип. Транспортные средства заняли внушительную часть проезда, поэтому остальные участники вынуждены объезжать аварийный участок по встречной полосе.

Стоит отметить, что сегодня на дорогах Владивостока относительно свободно. Согласно сервису «Яндекс», трафик оценивается на 3 балла. Важно отметить, чтобы разгрузить город, власти приняли решение об открытии объездной дороги Нефтеветка – Кунгасный. Движение на участке реверсивное. С 06:00 до 16:00 водители могут проехать в центр города, в оставшиеся часы – в обратном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасение от пробок. Важную объездную открыли во Владивостоке

Движение на участке будет реверсивное [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14