Рекордное число победивших коронавирус зафиксировано в Приморье

С начала пандемии от коронавируса излечились 16 147 жителей Приморья

В Приморском крае зафиксирован новый рекорд по количеству победивших коронавирус жителей региона. Так за последние сутки с опасной инфекцией справились 179 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 августа, тогда с опасной инфекцией справились 163 человека. Еще один знаковый день для статистики - 27 июня, в этот день от коронавируса вылечились 162 приморца. Всего же с начала пандемии вылечились 16 147 жителей Приморья.

Вместе с тем в крае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. за прошедшие сутки выявлено 232 новых случая заражения COVID-19, всего заболевших с начала эпидемии - 22 844 человека.