Энергетики ДРСК завершили плановые работы на линии 110 кВ в Первомайском районе

Энергетики ДРСК завершили работы по установке трех двухцепных опор на линии электропередачи 110 кВ Патрокл-Голдобин в Первомайском районе Владивостока. В 16-08 линия включена в работу, электроснабжение потребителей от сетей ДРСК было полностью восстановлено. В 17-45 произошло отключение в сетях 6 кВ МУП ВПЭС. Без электроснабжения осталась часть жителей района Чуркин. Данное отключение не связано с проведением плановых работ на линии 110 кВ Патрокл-Голдобин.

На Морском кладбище специалисты ДРСК установили три новые опоры и смонтировали почти километр провода, временные опоры были демонтированы. Для безопасного проведения этих работ 2 и 3 декабря в дневное время энергоснабжение потребителей, подключенных к этой линии, было временно ограничено.

Ключевые объекты инфраструктуры, такие как больницы и котельные, были обеспечены электроэнергией через резервные дизель-генераторы.

Энергетики отмечают, что работы по установке опор полностью завершены, введения плановых ограничений района Чуркин больше не планируется.

Завтра энергетики будут проводить работы по подключению второй цепи. Выполнять эти работы специалисты будут без погашения потребителей. Перевод линии 110 кВ Патрокл-Голдобин в двухцепное исполнение означает, что фактически вместо одной линии будут функционировать две, и при отключении одной из линий вторая обеспечит потребителей электроэнергией в полном объеме. Проведенные работы позволят значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.