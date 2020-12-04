Во Владивостоке «Шумахер» на Subaru влетел в остановку, покалечив людей

Неуправляемая машина вылетела на остановку Фото: 25.mvd.ru

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Первомайском районе Владивостока. Водитель Subaru Legacy не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. «Гоночный болид» буквально снес двух женщин, им понадобилась срочная медицинская помощь.

Учетная авария произошла на улице Героев-Тихоокеанцев. По сообщению пресс- службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, за рулем Subaru находился 31-летний мужчина. При этом у автомобилиста довольно внушительный стаж вождения – 13 лет. Рулевой не справился с управлением при движении с Окатовой на Катерную. Специалисты отмечают, что виновник аварии был трезв, но ранее он неоднократно привлекался за нарушение скоростного режима.

Серьезные травмы получили молодые женщины – 39 и 44 лет. Медики борются за их жизни. По факту произошедшего сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее законам решение.

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