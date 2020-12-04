Банда подростков-поджигателей оставила после себя кладбище сгоревших машин в Приморье

Теперь ребятам грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей на территории региона. Все они – жители Партизанка, и все трое – несовершеннолетние. Следователи выяснили, что началось все с совместной алкогольной вечеринки. Горячительные ударили в голову, и парни, вооружившись подручными средствами, угнали Toyota Starlet. Только вдоволь покататься на нем не получилось, машина заглохла. Молодые люди не растерялись – украли аккумулятор и ручку рычага переключения передач. Ребята вошли во вкус и через некоторое время они угнали Toyota Carina.

Дальше по списку – Артем. Там приятеля похитили универсала Nissan AD. Подростки спрятали угнанную машину в заброшенном гараже, а спустя три дня вернулись, чтобы покататься. Но и на этот раз автомобиль угодил в яму. В этот день ребята решили работать по-взрослому. Чтобы скрыть преступление, они подожгли машину.

Но и на этом еще не все. В следующем эпизоде парни мстят знакомому. Они выяснили, где находится принадлежащий недругу седан Toyota Corsa и сделали с ним то, что они умеют делать – угнали, а тем подожгли. Ущерб заявитель оценил в 50 тысяч рублей.

Даже в тот момент банда не успокоилась. Еще один угон они совершили в Артеме. Там парни решили прокатиться на краденном Nissan AD вместе с двумя девушками. Иномарка привлекла внимание ППС, но тогда парни заехали на территорию бывшего завода, бросили машину и девушек, а потом подались в бега. Но бегали они недолго. Вскоре сотрудники уголовного розыска их задержали.

- Следственным отделом ОМВД России по Партизанскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Отделом дознания ОМВД России по Партизанскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Теперь банде угонщиков грозит до 5 лет лишения свободы.