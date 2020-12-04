«Проверю, как будет организована эта работа»: губернатор Приморья Олег Кожемяко дал важное поручение муниципалитетам

О нововведении глава региона заявил на заседании оперативного штаба. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье будет организована круглосуточная уборка улиц от последствий мощной непогоды. Под пристальным вниманием окажутся внутридворовые подъезды. Такое поручение дал Олег Кожемяко, губернатор Приморья, на очередном заседании оперативного штаба. Глава региона уверен, что после решения проблемы с энергообеспечением социальных объектов и жилых домом во время ЧС второй по значимости задачей станет уборка улиц от снега и льда.

- Остается множество проблем, связанных с очисткой тротуаров, межквартальных и внутридворовых проездов. Необходимо сделать так, чтобы последствия стихии не угрожали жизни и здоровью граждан. Совместными усилиями, если грамотно распределить силы и средства, этого можно добиться. Следить за уборкой улиц сейчас будет, в том числе, МЧС, привлечем Минобороны, чтобы за неделю максимально завершить эти мероприятия, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Как сообщает пресс-служба правительства, особое внимание уделят мониторингу обращений жителей Приморья. Каждое письмо, которое поступит через социальные сети губернатора или аккаунта правительства, будет взято на контроль.

- Мы будем сообщать муниципалитетам адреса, где, по сообщениям жителей, есть проблемы. Сосредоточьте технику, большую и малую, привлеките подрядные организации. Сделайте так, чтобы и днем, и ночью максимально были задействованы все силы и средства. Проверю, как будет организована эта работа. Пока территории не наведут порядок, режим чрезвычайной ситуации сохранится», – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, что с 20 ноября на территории Приморского края действует режим ЧС. Эта вынужденная мера – последствия мощного ледяного шторма.