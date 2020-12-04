Умерла Муза Ильичева, талантливый филолог, супруга ученого с мировым именем, женщина с удивительной судьбой

1 декабря умерла Муза Васильевна Ильичева, посвятившая 40 лет своей жизни работе в Тихоокеанском институте океанологии ДВО РАН. Талантливого филолога не стало на 86 году жизни. Многие знают, что ушла из жизни женщина с удивительной судьбой.

Муза Васильевна была супругой ученого с мировым именем – исследователя и знаменитого спортсмена Виктора Ивановича Ильичева. Он на протяжении 20 лет возглавлял Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН. Муза Васильевна была для него настоящей музой, а после смерти супруга она открыла Мемориальный музей его имени. Им она заведовала до самого последнего дня своей жизни.

Близкие Музы Васильевны говорят о том, что она была верной хранительницей домашнего очага и семейных традиций, талантливым филологом и активным общественным деятелем. Она воспитала замечательных детей, внуков и правнуков.

Жизненный путь Музы Васильевны, действительно, особенный. Родилась она 8 января 1935 года в Кировской области. Закончив там филологический факультет государственного университета им. Н.И. Лобачевского, выпускница приехала в Сухуми, где трудился муж. В итоге Муза Васильевна устроилась на работу в местную школу учителем русского языка и литературы. Кроме того, она проводила занятия по истории Грузии и участвовала в работе сухумского музея. Словно жена декабриста, она следовала за супругом, сопровождая его в многочисленных научных экспедициях.

Приморская история берет свое начало с 1974 года. Тогда Виктору Ивановичу предложили возглавить новый институт океанологии на Дальнем Востоке. В итоге Ильичевы переехали. В последствии Муза Васильевна окончила еще и информационные курсы в Москве. Так она стала руководить сектором в отделе информации ДВО РАН, в дальнейшем – отделом пропаганды научной литературы и научных знаний.

Стоит отметить, что Муза Васильевна принимали многих именитых гостей, среди которых даже были нобелевские лауреаты - Александр Солженицын и легендарный физик Жорес Алферов. Они могли часами беседовать о том, какова роль науки, искусства и литературы в гармоничном развитии общества.

- В родном институте Муза Васильевна неизменно пользовалась заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег, ее ценили за преданность профессии, милосердие, мудрость, высокие морально-этические принципы, обостренное чувство справедливости и неиссякаемую жизненную энергию, - отмечают сотрудники ТОИ ДВО РАН. - Муза Васильевна Ильичева была глубоко порядочным, честным, искренним и душевным человеком.

«Комсомольская правда-Владивосток» приносит искренние соболезнования родным и близким Музы Васильевны. Как говорят в родном для нее институте – «это невосполнимая утрата для научного сообщества Приморья и всех, кто знал эту удивительную женщину».