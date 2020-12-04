Пьяный пассажир устроил авиадебош на борту самолета «Владивосток-Красноярск»

Теперь дебоширу грозит административный арест. Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета авиадебошир. Воздушное судно только готовилось вылететь из дальневосточной столицы в Красноярск, но буйное поведение одного из пассажиров немного нарушило планы.

В итоге с рейса 33-летний нетрезвый житель Красноярского края был снят. С борта самолета его доставили прямиком в отдел. Там и выяснилось, что авиадебошир поднялся на борт самолета уже с горячительным внутри. Градусы стали причиной агрессивного поведения. Мужчина ругался матом и игнорировал замечания бортпроводника. Именно это и стало причиной отказа ему в полете.

- В отношении нарушителя, транспортными полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.1 и ст. 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения), - отмечают в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Авиадебоширу грозит до 15 суток административного ареста.