Data Science хаб Сбербанка открылся на базе ДВФУ

Старт работы Data Science хаба – уникального проекта Сбербанка по развитию функции исследования данных был дан в ДВФУ. Церемония открытия прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин, HR-директор Дальневосточного Сбербанка Яна Жукова, исполнительный директор HR-блока Сбербанка Андрей Очеретный, стажеры DS Хаба и представители ДВФУ.

Теперь студентам вуза стала доступна возможность стажироваться в DS Хаб, благодаря чему они смогут поработать над реальными проектами в сфере исследования данных, которые реализует банк. Стажировка от Сбербанка по Data Science Хаб была запущена в Дальневосточном федеральном университете летом 2020 года и проходила в два этапа: первые пять стажеров были отобраны в ходе очных собеседований с лучшими студентами и выпускниками Школы цифровой экономики, еще пять стажеров прошли отбор в ходе DS Хакатона в рамках Цифрового форума RU MEETUP. Всего в отборе на стажировку приняли участие более 110 студентов из ведущих вузов Дальнего Востока: ДВФУ, ТОГУ, ВГУЭС, ДВГУПС.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Одним из базовых принципов DS Хаба является глубокая интеграция образовательной составляющей, науки и потребностей Сбера. В такой конфигурации выигрывает каждый из участников, а главное — мы создаем задел для роста российской экономики. Институт наставничества помогает выстроить максимально эффективную и доверительную коммуникацию между талантливой молодежью и лучшими специалистами направления Dara Science, которые работают в Сбере и имеют за плечами колоссальный опыт внедрения цифровых технологий и проектов в банке. Организовать это достаточно сложно, но с точки зрения отдачи ничего лучше пока просто не существует».

Андрей Очеретный, исполнительный директор HR-Блока Сбербанка:

«Открытие DS Хаба на базе кампуса ДВФУ является стратегической задачей в развитии совместных образовательных программ с университетом. Для региона - это возможность сформировать новый и перспективный рынок труда в области Data Science: сохранить высокоэффективных молодых специалистов на региональном уровне, снизить отток кадров. Сбербанк через такие проекты с университетом поддерживает экономику Приморского края».

Профессиональная деятельность стажеров DS Хаб связана с проведением исследований и работой над проектами в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, моделированием оценки кредитного риска PD, EAD, LGD в сегменте крупного бизнеса, малого предпринимательства и моделей взыскания

Дмитрий Земцов, проректор по развитию ДВФУ:

«Открытие DS Хаба в кампусе ДВФУ позволит создать фундамент для дальнейшего развития компетенций искусственного интеллекта на Дальнем Востоке и сформирует локальное IT-сообщество. С каждым годом ДВФУ усиливает образовательные программы по IT-направлениям, которые формируют новый кадровый потенциал для работы с современными и перспективными технологиями. А тесное многолетнее сотрудничество со Сбербанком позволяет привлекать учащихся к разработке реальных программных продуктов и получать практические навыки».

Больше информации о проектах Сбербанка в области Data Science можно получить в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey, которая проходит в онлайн-формате с 3 по 5 декабря.