Соленья, варенье, овощи и фрукты: главная ярмарка Владивостока в выходные перенесется в Ленинский район

Во Владивостоке в выходные откроется ярмарка Фото: Ярослав ЮРИН

5 и 6 декабря в приморской столице будет работать новая продовольственная ярмарка. Площадку для местных фермеров и производителей подготовили на улице Карла Жигура, 2Б, рядом с бывшим трамвайным кольцом.

Жители и гости города смогут купить на ярмарке домашние заготовки, мясные и колбасные изделия, молочную и хлебобулочную продукцию, рыбу, овощи, фрукты и другое, словом, все необходимое к столу.

5 декабря ярмарка откроется с 09:00 до 18:00, в воскресенье – с 09:00 до 17:00. Стоит отметить, что торговая площадка будет работать и в другие выходные – 12 и 13 декабря, а также 19 и 20 декабря. При этом по сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, фестиваль «Приморский урожай» на центральной площади города в эти дни проводиться не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14