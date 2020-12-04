Завершены поиски без вести пропавшей в Приморье 16-летней Ангелины Александрович

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о завершении поисковой операции. Фото: pixabay.com

16-летняя Ангелина Александрович из Уссурийска без вести пропала 27 ноября 2020 года. Девушка вышла из здания общежития автомобильно-технического колледжа, что находится по адресу: улица Агеева, 34 «а», и исчезла. Обратно она не вернулась ни вечером, ни на следующий день.

Информация о пропаже Ангелины дошла до волонтеров «Примпоиска». Активисты сперва опубликовали снимок подростка в сети, указав, что на вид ей 15 лет, ее рост 150 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее темные волосы длиной до плеч. А вот узнать, во что была одета девушка в день пропади так и не удалось. Однако была вероятность, что Ангелина в другом городе – во Владивостоке, поэтому масштабы поисковой операции заметно возросли.

спустя несколько дней волонтеры объявили о том, что поиски 16-летней Ангелины завершены. К счастью, повод для этого радостный – девушку нашли живой и невредимой.