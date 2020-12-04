Ущерб от ледяного шторма в Приморье вырос до 1 миллиарда рублей

Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов Фото: Правительство Приморского края

Приморье продолжает восстанавливаться после ледяного шторма, который обрушился на регион в прошлом месяце. Краевое правительство сообщило о том, что предварительная сумма ущерба от стихийного бедствия оценивается в более чем 1 миллиард рублей. Но и эта цифра еще не окончательная. Точная сумма станет известна после проведения всех ликвидационных мероприятий. Об этом стало известно на брифинге, спикером которого была Вера Щербина, первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края. Она отметила, что только расходы предприятий энергетики и коммунального хозяйства варьируются около 619 миллионов рублей.

- Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 миллионов рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС, - сообщила Вера Щербина.

Председатель правительства также отметила, что ведется работа по привлечению дополнительных денег с федеральными органами власти.

- Мы продолжаем взаимодействовать с федеральными органами власти, Правительством России по вопросу предоставления нам дополнительных средств. Не все так просто – нужно подтвердить наши расходы, просто так ресурсы никто не даст. Сейчас готовим необходимые документы. Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва – на случай повторения такого же циклона, – подчеркнула первый вице-губернатор региона.

Пресс-служба правительства напоминает, что в регионе действует режим ЧС из-за аномального стихийного бедствия, от которого регион не может оправиться уже несколько недель.