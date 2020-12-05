Сотрудник крупной ИТ-компании найден мертвым в Приморье

Фото: Примпоиск

В Приморье завершены поиски 30-летнего Максима Михайлова, сотрудника крупной ИТ-компании. В ночь на 29 ноября он вышел из гостей на улице Авиационная в Артеме и отправился в сторону дома на улице Ульяновская. С тех пор его никто не видел.

Поиски начались сразу, но о его местонахождении не было известно в течение нескольких дней, поэтому на субботу был объявлен массовый сбор волонтеров-поисковиков. На клич в соцсетях откликнулось большое количество людей, которые собрались 5 декабря в Артеме. Задача стояла прочесать лес в районе кладбища. Однако помощь добровольцев не понадобилась.

- Уже на месте пришли плохие вести. Буквально поиски ещё не начались, мы даже не успели зайти в лес, и нам сказали, что все – расходимся. Как я поняла, его тело нашли в лесу. Вызвали оперативников, - рассказала «КП» одна из волонтеров.

Поисковики поблагодарили всех, кто приезжал на поиски и искал Максима, кто предоставлял квадрокоптеры, собак и расклеивал ориентировки. В свою очередь все участники поисков приносят соболезнования родным и близким погибшего.

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