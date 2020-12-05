Паромы на Русский будут ходить сегодня до 21:00 (расписание)

Паром «Босфор Восточный» может за рейс перевезти около 20 автомобилей Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока рассказали, как будут ходить паромы между 30 причалом и Русским островом в субботу, 5 декабря. Подчеркивается, что паром «Босфор Восточный» перевозит как людей, так и автомобили, в свою очередь десантный катер «И. Карцов» технику не перевозит.

Расписание на 05 декабря 2020 года

Владивосток (30 причал) - м.Поспелова (о. Русский)

07:00 Б.Восточный

09:00 Б.Восточный

11:00 Б.Восточный

13:00 Б.Восточный

14:00* ДК И.Карцов

15:00 Б.Восточный

16:00* ДК И.Карцов

17:00 Б.Восточный

19:00 Б.Восточный

21:00 Б.Восточный

о. Русский - Владивосток

08:00 Б.Восточный

09:20* ДК И.Карцов

10:00 Б.Восточный

12:00 Б.Восточный

14:00 Б.Восточный

15:00* ДК И.Карцов

16:00 Б.Восточный

17:00* ДК И.Карцов

18:00 Б.Восточный

20:00 Б.Восточный

01:40 Б. Восточный

На время ЧС все рейсы выполняются бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14