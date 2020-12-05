Паромы на Русский будут ходить сегодня до 21:00 (расписание)

Паром «Босфор Восточный» может за рейс перевезти около 20 автомобилей
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В администрации Владивостока рассказали, как будут ходить паромы между 30 причалом и Русским островом в субботу, 5 декабря. Подчеркивается, что паром «Босфор Восточный» перевозит как людей, так и автомобили, в свою очередь десантный катер «И. Карцов» технику не перевозит.
Расписание на 05 декабря 2020 года
Владивосток (30 причал) - м.Поспелова (о. Русский)
07:00 Б.Восточный
09:00 Б.Восточный
11:00 Б.Восточный
13:00 Б.Восточный
14:00* ДК И.Карцов
15:00 Б.Восточный
16:00* ДК И.Карцов
17:00 Б.Восточный
19:00 Б.Восточный
21:00 Б.Восточный
о. Русский - Владивосток
08:00 Б.Восточный
09:20* ДК И.Карцов
10:00 Б.Восточный
12:00 Б.Восточный
14:00 Б.Восточный
15:00* ДК И.Карцов
16:00 Б.Восточный
17:00* ДК И.Карцов
18:00 Б.Восточный
20:00 Б.Восточный
01:40 Б. Восточный
На время ЧС все рейсы выполняются бесплатно.
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