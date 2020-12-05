Центральная улица Владивостока будет перекрыта под Золотым мостом в субботу до 18:00

Перекрытие улицы Светланской во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проблема падающих льдин с вант Золотого моста до сих пор не решена. Поэтому в субботу, 5 декабря, полиция снова перекрыла участки улицы Светланской и Корабельной набережной с 11:00 до 18:00.

Напомним, Светланская перекрыта между остановками Лазо и ДВГТУ. Проезд здесь запрещен, пешеходам тоже рекомендуется рисковать жизнью. Правда это не останавливает многочисленных пешеходов.

В первый раз проезд под Золотым мостом перекрыли две недели назад, 22 ноября. С тех пор закрывать движение приходится ежедневно, что вызывает большие пробки в центре города. суббота не стала исключением, сейчас наблюдается пробка со стороны Луговой – подъем с Пушкинской в сторону Луцкого.

Перекрытия движения по самому Золотому мосту из-за особой V-образной конструкции пилонов и вант удалось избежать. Оно лишь частично ограничено по крайним полосам. В основном же лед с вант падает прямо на город.

А вот Русский мост пришлось перекрыть еще 21 ноября, там ледяные глыбы падали прямо на проезжую часть моста, разбивая стекла и крыши машин. К очистке моста приступили альпинисты. Открыть проезд на Русский планируют в ближайшие дни. Пока же остров находится в блокаде, на него пустили бесплатные паромы.

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