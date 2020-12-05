24 единицы спецтехники за 200 миллионов купят в Приморье для борьбы с ледяным дождем

Ледяной шторм во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье сможет потратить 200 миллионов рублей на покупку спецтехники в столицу региона. Эти деньги – экономия по линии «Единой субсидии», которую получают дальневосточные регионы на развитие социальной инфраструктуры. Теперь на них смогут закупить дополнительную спецтехнику для Владивостока, для борьбы с ледяными штормами.

- Приморский край сможет направить сэкономленные более 200 миллионов рублей на приобретение 24 единиц спецтехники с навесным оборудованием, которая поможет региону как можно быстрее ликвидировать последствия стихийного бедствия – ледяного дождя, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Еще 28,4 миллиона сэкономленных рублей направили на модернизацию материально-технической базы дальневосточного судостроительного колледжа. Это позволит начать подготовку дополнительных специалистов и решить проблему кадровой потребности «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» до 2025 года.

Появившиеся «свободные деньги» объясняются не только экономией, но и невозможностью выполнения ряда работ в рамках ранее одобренных мероприятий – в том числе из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, всего в 2018-2022 годах на строительство и реконструкцию 1200 социальных объектов в центрах экономического роста на Дальнем Востоке выделялось 98,3 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов финансирование Дальнего Востока по линии «Единой субсидии» увеличили до 100,1 миллиарда рублей. По данным Минвостокразвития России, в 2020 году в рамках «Единой субсидии» дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры направлено более 28 миллиардов рублей.

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