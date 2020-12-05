Альпинисты пришли на Золотой мост – причину двух недель коллапса во Владивостоке

Золотой мост после ледяного шторма Фото: Сергей БАЛАНОВ

Промышленные альпинисты приступили в субботу, 5 декабря, к очистке вант и пилонов Золотого моста от наледи. Именно из-за этой наледи полицейские вынуждены вот уже почти две недели ежедневно перекрывать улицу Светланскую и Корабельную набережную с 11 до 18 и вызывать тем самым коллапс в центре города.

На работу на Золотой мост вышли шестеро альпинистов. Начнут они с вант, после чего займутся очисткой пилонов.

Сам мост перекрывать не будут, но возможны ограничения движения по некоторым полосам. Что касается пространства и улиц под ним, то тут по-прежнему небезопасно, следовательно, некоторое время дневной коллапс еще будет продолжаться.

- На конструкциях еще остается достаточное количество льда, который и убирают альпинисты. Этот процесс займет несколько дней, точные сроки назвать пока сложно, – уточнил главный инженер компании, обслуживающей сооружение, Иван Зайченко.

Тем временем, на Русском мосту альпинисты свою работу заканчивают. Проезд на остров обещают открыть в ближайшее время.

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