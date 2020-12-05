«Стали одной семьей»: глава Приморья поблагодарил спасателей Русского острова

Сотрудников Оборонэнерго поблагодарили за профессиональную работу в режиме чрезвычайной ситуации. Фото: Александр Сафронов

Двухнедельная эпопея со спасением Русского острова, который остался без электричества после ледяного шторма, закончилась на позитивной ноте. В субботу, 5 декабря, губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с сотрудниками Оборонэнерго и поблагодарил их за профессиональную работу в режиме чрезвычайной ситуации.

- В сложных условиях вы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Каждый из вас вкладывал все свои знания, силы, чтобы качественно выполнить работу. За эти 15 дней все стали единой семьей. Здесь вас всегда ждут гостеприимные люди, которые помнят добрые дела, – отметил губернатор и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

За две недели энергетики восстановили 120 километров ЛЭП, для этого пришлось оперативно расчистить более 350 гектаров просек.

За высокий профессионализм, активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации благодарность губернатора Приморского края объявили гендиректору Оборонэнерго Сергею Кирюхину и начальнику центра управления сетями центрального аппарата управления Алексею Жидовичу.

Благодарственное письмо от главы региона вручили начальнику административно-хозяйственного управления центрального аппарата управления Евгению Митрофанову. Также благодарности губернатора края удостоены работники филиалов «Северо-Западный», «Центральный», «Камчатский», «Забайкальский», «Волго-Вятский», «Дальневосточный», «Северо-Кавказский», «Приморский».

За две недели энергетики восстановили 120 километров ЛЭП. Фото: Александр Сафронов

После торжественной церемонии награждения в поселке Экипажный начался субботник. Олег Кожемяко вместе с представителями спортивных организаций принимал участие в очистке территории от льда.

Аварийно-восстановительные работы на Русском острове продолжаются. По состоянию на 8.00 субботы без света оставались более 70 человек в частном секторе.