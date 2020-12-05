Мост на Русский могут открыть 6 декабря. Но бесплатный паром пока ходит (расписание)

Уже две недели паром возит людей на остров бесплатно
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Похоже, что блокаду Русского острова все же удастся снять в воскресенье, 6 декабря. Ванты практически почистили, альпинисты перебираются на Золотой мост в центр Владивостока. Однако официально об открытии еще не сообщалось, а на воскресенье составлено расписание бесплатных паромов до острова.
Расписание на 06 декабря 2020 года Владивосток (30 причал) - м.Поспелова (о. Русский) –Владивосток
Из Владивостока
07:00 Б.Восточный
09:00 Б.Восточный
11:00 Б.Восточный
13:00 Б.Восточный
15:00 Б.Восточный
17:00 Б.Восточный
19:00 Б.Восточный
21:00 Б.Восточный
01:00 Б.Восточный
**23:00 спецрейс Б.Восточный (пассажиров и личный транспорт на борт не берет)
С острова
08:00 Б.Восточный
10:00 Б.Восточный
12:00 Б.Восточный
14:00 Б.Восточный
16:00 Б.Восточный
18:00 Б.Восточный
20:00 Б.Восточный
22:00 Б.Восточный
24:00 Б.Восточный
01:40 Б. Восточный
Подчеркивается, что в случае открытия движения по Русскому мосту «Босфор Восточный» пойдет по обычному расписанию.
Напомним, Русский мост закрыли из-за обледенения еще 21 ноября. Больше двух недель остров в изоляции, в некоторые дома до сих пор еще не вернулся свет.
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