Мост на Русский могут открыть 6 декабря. Но бесплатный паром пока ходит (расписание)

Уже две недели паром возит людей на остров бесплатно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Похоже, что блокаду Русского острова все же удастся снять в воскресенье, 6 декабря. Ванты практически почистили, альпинисты перебираются на Золотой мост в центр Владивостока. Однако официально об открытии еще не сообщалось, а на воскресенье составлено расписание бесплатных паромов до острова.

Расписание на 06 декабря 2020 года Владивосток (30 причал) - м.Поспелова (о. Русский) –Владивосток

Из Владивостока

07:00 Б.Восточный

09:00 Б.Восточный

11:00 Б.Восточный

13:00 Б.Восточный

15:00 Б.Восточный

17:00 Б.Восточный

19:00 Б.Восточный

21:00 Б.Восточный

01:00 Б.Восточный

**23:00 спецрейс Б.Восточный (пассажиров и личный транспорт на борт не берет)

С острова

08:00 Б.Восточный

10:00 Б.Восточный

12:00 Б.Восточный

14:00 Б.Восточный

16:00 Б.Восточный

18:00 Б.Восточный

20:00 Б.Восточный

22:00 Б.Восточный

24:00 Б.Восточный

01:40 Б. Восточный

Подчеркивается, что в случае открытия движения по Русскому мосту «Босфор Восточный» пойдет по обычному расписанию.

Напомним, Русский мост закрыли из-за обледенения еще 21 ноября. Больше двух недель остров в изоляции, в некоторые дома до сих пор еще не вернулся свет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14