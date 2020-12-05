Камера на остановке помогла найти убийцу

Камера видеонаблюдения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Днем 10 октября 2020 года рядом с автобусной остановкой по улице Кирова в городе Артеме прохожие заметили мужчин колото-резанной раны в области живота. Срочно вызвали полицию и медиков, но спасти его жизнь не удалось.

Всем было очевидно, что произошло убийство, именно по этой статье следователи возбудили уголовное дело и притупили к расследованию. Оперативникам повезло: одна из камер видеонаблюдения, найденных в этом районе, запечатлела момент убийства и самого убийцу.

Вскоре появился подозреваемый, его нашли по приметам, задержали и допросили. Проверку показаний провели на месте преступления с участием задержанного. Нашли и изъяли одежду, в которой он был в день совершения убийства.

Докопались следователи и до причин произошедшего, и они заставляют вздрогнуть. В день убийства потерпевший должен был встретиться на остановке со своим знакомым, однако знакомый на встречу не явился. Время в ожидании мужчина коротал не один, в какой-то момент между ним и незнакомцем возник конфликт, во время которого один другого оскорбил, а тот в ответ нанес ему удар ножом в область живота.

Вот так простой конфликт на остановке закончился трагедией.

Расследование уголовного дела продолжается. В субботу, 5 декабря, суд в Артеме избрал в отношении подозреваемого в убийстве на остановке меру пресечения в виде заключения под стражу.

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