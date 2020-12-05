В Приморье похитили и замучили человека

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Житель Партизанска откликнулся на приглашение посетить дачный дом, а попал в ловушку. Заманившие его обманным путем люди напали, сковали наручниками и удерживали в доме в течение суток, заставляя сообщить пароли от банковских карт. Совершив разбой, они просто задушили своего «гостя».

Мужчина пропал в ноябре. Вскоре его тело было обнаружено в заброшенном доме, расположенном на территории СНТ «Зеленая дубрава-1» с признаками насильственной смерти.

Следователи довольно быстро нашли подозреваемых. К похищению оказались причастны четыре местных жителя – трое мужчин и женщина. Как выяснилось, мотивом преступления стало желание обогатиться.

Мужчин уже отправили под стражу, женщина - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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