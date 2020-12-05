Месть за «чистый» двор: жители Владивостока завалили вход в «управляйку»

Фото: instagram.com/blog_vladivostok

Приморский паблик Blog Vladivostok в инстаграме опубликовал днем 5 декабря пост с фотографией от подписчика. На ней – заваленное ветками крыльцо управляющей компании «Трудовое», как следует из таблички на фото.

Подпись гласит: «Фото прислали с Угольной, от подписчика. Жители поселка завалили вход управляйки, так как она не выполняет работы по уборке территории, да и много в чем еще.

Завалили ветками не случайно. После ледяного шторма проблема с упавшими деревьями действительно стала одной из важных. Где-то они до сих пор лежат и перекрывают дорогу, висят на проводах или просто стоят с поломанными ветками, которые грозят упасть на голову. А там, где упавшие деревья уже распилили, в том числе и силами самих местных жителей, кучи хвороста и дров вывозятся очень медленно.

Это даже если не говорить о том, как управляющие компании чистят дворы от льда. Прошло больше двух недель после ледяного шторма, а нареканий все еще очень много.

И это хорошо видно по тому, какую реакцию вызвал поступок жителей поселка Трудовое. Тысячи лайков и одобрительных комментариев, многие аплодируют и предлагают варианты, как еще можно отомстить нерадивым УК. Обращают внимание, что само крыльцо почищено и льда не видно.

Один из комментаторов сообщил спустя некоторое время после публикации поста, что веток на крыльце уже нет. «Лучше бы с такой скоростью дворы убирали», - среагировали читатели.

Впрочем, можно прочесть и весьма конструктивные замечания в адрес тех, кто поддерживает способ «мести».

«Управляющую компанию выбираете вы сами, - пишет пользователь под именем Елена. - Лучше веток наложить, чем поменять? Когда люди начнут сами выбирать управляющую компанию, проверять использованные ими ваши средства, подавать в суд, сами создавать ТСЖ, тогда только управляющие компании станут работать. Испытано на своем доме. Не несите ветки. Несите идеи».

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