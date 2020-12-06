Застукали с поличным. Во Владивостоке молодой инспектор принес в СИЗО наркотики

Во Владивостоке сотрудник СИЗО поймался с наркотиками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В главном следственном изоляторе Владивостока, расположенном на Партизанском проспекте, 28, сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН пресекли серьезное преступление. Как оказалось, тот, кто должен следить за порядком в учреждении, сам решил преступить закон. У младшего инспектора во время личного досмотра обнаружили 2 полиэтиленовых свертка с маслом каннабиса.

Как выяснила «Комсомолка», общий вес гашишного масла составил больше 15 грамм, что считается значительным размером. Кому именно предназначались наркотики – предстоит выяснить специалистам. Младший инспектор свою вину не отрицал. В пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю подтвердили факт произошедшего. Материалы уже переданы в следственный комитет.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. За покушение на преступление и незаконную пересыпку, сбыт наркосодержащих веществ с использованием служебного положения, сотруднику 1993 года рождения грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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