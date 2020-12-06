«Намотался на столб»: ночной дрифт во Владивостоке закончился жестким ДТП

Автомобиль влетел в столб. Фото: dpskontrol125rus

Серьезная авария произошла ночью в Ленинском районе Владивостока. По словам очевидцев, под Некрасовским путепроводом, где любят собираться непрофессиональные дрифтеры, Toyota Chaser на всем ходу врезалась в столб. В момент происшествия помимо водителя в салоне находился пассажир. Именно на его сторону пришелся основной удар. Пострадавшему понадобилась срочная помощь специалистов.

Специалистам еще предстоит выяснить все подробности аварии. От удара Chaser искорежило до неузнаваемости, а пассажир оказался зажат в салоне. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего с помощью гидравлического оборудования. После этого участника ночного заезда передали в руки врачей скорой помощи.

«Надеюсь это послужило им уроком, больше так чудить не будут», «Пацаны к успеху шли, не фартануло...Главное живы, ну и надеюсь, что пассажир поправится», «Классика жанра», «Одно ясно точно, скоростной режим на 100% был превышен», «Минус одна легенда японского автопрома», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Стоит отметить, что буквально недавно дрифт на Некрасовской закончился массовым ДТП. Тогда водитель Toyota Cresta вылетел на встречную полосу, протаранил несколько машин и врезался в дерево. За лихачества автомобилиста своим здоровьем тоже пришлось поплатиться пассажиру.

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