Полосы перекрыты, собралась пробка. Во Владивостоке альпинисты убирают наледь на Золотом мосту

Ванты Золотого моста очистят с помощью альпинистов. Фото: dpskontrol125rus

Накануне промышленные альпинисты занялись расчисткой от наледи пилонов и вант Золотого моста. Для работы привлечено 6 специалистов, по информации VL.ru, все они прошли собеседование в компании, обслуживающей мост – АО «СпецСУ». И в отличие от своих коллег, которые несколько недель безвозмездно убирали лед на головокружительной высоте на Русском мосту, ребята работают на платной основе.

Из-за расчистки моста пришлось перекрыть две полосы в направлении Чуркина и правую полосу в сторону города. Помимо этого ограничен проезд транспортных средств и под самим мостом. Снова перекрыта Светланская и часть Корабельной набережной. Напомним, из-за глобального обледенения и сложности альпинистских работ, в городе вот уже несколько недель наблюдается масштабный транспортный коллапс.

Кстати, до появления на Золотом мосту альпинистов успел произойти неприятный случай. Лед с вант попытались сбить с помощью экскаватора, подобная выходка вызвала бурю негодования в социальных сетях. После чего проштрафившегося работника обещали наказать.

Стоит отметить, что в ближайшее время планируется возобновить движение на Русском мосту, который был закрыт из-за наледи целых 16 дней.

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