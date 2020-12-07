Мост на Русский остров во Владивостоке снова перекрывают

Перекрытый вантовый Русский мост Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке снова закрывают Русский мост. На этот раз ненадолго, всего на пару часов, и то ночью. Но перекрытие связано все с тем же ледяным штормом.

Мост закроют с 2:00 до 4:00 8 декабря, то есть в ночь на вторник.

Как сообщили в ДСД "Дальний Восток", ограничение связано с заменой поврежденных фонарей освещения.

Напомним, из-за обледенения Русский мост оставался закрытым с 21 ноября по 6 декабря. Сбивала лед команда альпинистов. А людей в это время на остров и обратно доставлял бесплатный паром.